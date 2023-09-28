Военные ВСУ на сватовском направлении сдались в плен ВС РФ — 581-й день СВО

Наступивший 581-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о сдаче в плен троих украинских военнослужащих на сватовском направлении, которые к тому же принесли с собой четыре ящика с боеприпасами.
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