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Военные ВСУ на сватовском направлении сдались в плен ВС РФ — 581-й день СВО

Военные ВСУ на сватовском направлении сдались в плен ВС РФ — 581-й день СВО

Наступивший 581-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о сдаче в плен троих украинских военнослужащих на сватовском направлении, которые к тому же принесли с собой четыре ящика с боеприпасами.

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