Вик Уайлд: «Не знаю, как долго еще буду в России. Поэтому тратить все силы на изучение языка сейчас неразумно»

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд рассказал о планах на будущее. – Думаю, физически я способен кататься до 45, я все еще в отличной форме.

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