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Царьград

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Беглов: обкатка нового участка трамвая «Славянка» начнется в октябре

Беглов: обкатка нового участка трамвая «Славянка» начнется в октябре

В конце октября в Петербурге начнется обкатка 11-километрового участка трамвайной линии «Славянка», а до конца года планируется запустить второй этап от Шушар до микрорайона «Славянка».

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