Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул по версии WBA в полутяжелом весе в 11-й раз

Бивол владеет титулом с 2017 года. На счету 33-летнего российского боксера 22 боя в профессиональном боксе, он победил во всех поединках, и этот поединок также проходил при его явном доминировании над соперникомРоссийский профессиональный боксер Дмитрий Бивол в 11-й раз подряд защитил титул в полутяжелом весе по версии WBA.