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К концу 2028 года в ТиНАО Москвы появятся три новых физкультурно-оздоровительных комплекса

К концу 2028 года в ТиНАО Москвы появятся три новых физкультурно-оздоровительных комплекса

В ближайшие годы на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТИНАО) планируется построить три крупных физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК), которые будут построены за счет средств городского бюджета в рамках Московской спортивной программы.

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