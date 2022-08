В новом исследовании, опубликованном в журнале European Society of Cardiology, ученые из Французского национального института здравоохранения и медицинских исследований (French National Institute of Health and Medical Research) пришли к выводу, что недостаточный сон связан с более высокой вероятностью сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.