Путин подписал закон о запрете выдачи гражданства, ВНЖ и РВП мигрантам с судимостью

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает выдачу российского гражданства, видов на жительство (ВНЖ) и разрешений на временное проживание (РВП) иностранным гражданам с неснятой или непогашенной судимостью.
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