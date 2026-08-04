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FiNE NEWS

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Путин подписал закон о запрете выдачи гражданства, ВНЖ и РВП мигрантам с судимостью

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает выдачу российского гражданства, видов на жительство (ВНЖ) и разрешений на временное проживание (РВП) иностранным гражданам с неснятой или непогашенной судимостью.

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