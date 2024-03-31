Русская весна
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Русская весна

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Спецоперация в Дагестане завершена: задержаны уроженцы Средней Азии

Спецоперация в Дагестане завершена: задержаны уроженцы Средней Азии

В ходе контртеррористической операции в Дагестане задержаны уроженцы Средней Азии.  По предварительной информации, задержанные имели прямое отношение к террористам, которые напали на «Крокус Сити холл».

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Комментарии
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Андрей Алферов
Пока народ не поймёт, что враг-США и массово не поддержит Лидера В.Путина в борьбе за свободу,за истинный суверенитет,пока не освободимся от оккупации однополярным американским миром, путем изменения колониальной конституции РФ, нас ждут беды и лишения жизни в военное время. Враг - США и победить его можно только создав угрозу территории США, для обеспечения равной и неделимой безопасности. Это РВСН. До этого будут беды и лешения, обстрелы и теракты на территории нашего Отечества!
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13 час.
Регина Толстоброва
Даже в нашей стране есть те, к то занимается терроризмом. в Дагестане там всегда такие найдутся.
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13 час.
ИП
Игорь Петров
Пора самим чистить Россию от черноты!
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7 час.

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