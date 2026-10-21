Закон предусматривает три формата дистанционной работы: постоянную, когда сотрудник всегда работает удалённо и офис не посещает; гибридную, когда удалённая работа чередуется с работой в офисе по условиям договора или графику; и временную, которая устанавливается на срок до шести месяцев.