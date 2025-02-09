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В 2024 году на работу в РФ отправились тысячи рабочих из Северной Кореи

В 2024 году на работу в РФ отправились тысячи рабочих из Северной Кореи

В 2024 году в Российскую Федерацию прибыли тысячи рабочих из Северной Кореи. Об этом стало известно из сообщения южнокорейского агентства «Ёнхап», которое ссылается на данные Национальной разведывательной службы (NIS).

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