В 2024 году на работу в РФ отправились тысячи рабочих из Северной Кореи

В 2024 году в Российскую Федерацию прибыли тысячи рабочих из Северной Кореи. Об этом стало известно из сообщения южнокорейского агентства «Ёнхап», которое ссылается на данные Национальной разведывательной службы (NIS).
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