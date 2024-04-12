День космонавтики работники городской культуры отметили ударным субботником в городском парке. 💪💪💪 Специалисты Новоаннинского КДК подготовили клумбы под посадку цветущих растений.
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День космонавтики работники городской культуры отметили ударным субботником в городском парке. 💪💪💪 Специалисты Новоаннинского КДК подготовили клумбы под посадку цветущих растений.