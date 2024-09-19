На Украине США решили сыграть с Россией в ядерную игру "кто первый струсит". А зря

Конфликт на Украине перестает быть исключительно региональным, пишет The American Conservative. США используют Киев для ослабления России, но непонятно, удастся ли им сдержать украинцев, если те смогут использовать дальнобойное западное оружие.
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