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Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Скорая победа РФ на Украине станет проигрышем США

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Скорая победа РФ на Украине станет проигрышем США

Бывший сотрудник аналитического отдела Центрального разведывательного управления Рэй Макговерн проинформировал о том, что Российская Федерация в обозримом будущем добьётся триумфа на украинской территории, что окажется мощным проигрышем США и Демпартии.

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