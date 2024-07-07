Бывший сотрудник аналитического отдела Центрального разведывательного управления Рэй Макговерн проинформировал о том, что Российская Федерация в обозримом будущем добьётся триумфа на украинской территории, что окажется мощным проигрышем США и Демпартии.
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