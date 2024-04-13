Фабрика смерти: Литва разместит у себя немецкий снарядный завод

Литва анонсировала создание на своей территории завода германского военного концерна Rheinmetall. Не секрет, что германская промышленность испытывает огромные трудности из-за выросших цен на энергоносители, лишающих производство рентабельности.
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