Экс-командующий Объединенными силами ВСУ на Донбассе Наев подтвердил, что его отослали на передовую Украинские подразделения в районе Великой Новоселки пытаются сдерживать натиск российских войск.
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Экс-командующий Объединенными силами ВСУ на Донбассе Наев подтвердил, что его отослали на передовую Украинские подразделения в районе Великой Новоселки пытаются сдерживать натиск российских войск.
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