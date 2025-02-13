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Экс-командующий Объединенными силами ВСУ на Донбассе Наев подтвердил

Экс-командующий Объединенными силами ВСУ на Донбассе Наев подтвердил, что его отослали на передовую Украинские подразделения в районе Великой Новоселки пытаются сдерживать натиск российских войск.

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