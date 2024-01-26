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Закон и Порядок

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Купленные очереди за Надеждина. О чем намекнул кандидат в Президенты РФ

Купленные очереди за Надеждина. О чем намекнул кандидат в Президенты РФ

Вот, хотел с вами обсудить, и узнать ваше мнение - откуда взялись все эти огромные очереди за то, чтобы отдать свою подпись за кандидата в Президенты РФ Бориса Надеждина.

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Комментарии
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Владимир Михальков
И где же та шахта в которой клоун Борюсик накопал столько бабла?  Еврей Бориска Надёжин решил пойти путём еврея Зеленского? Но Россия не хохлома и не Израиль!
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4 час.
ГД
Галина Дубровская
Знать его не знаю и всегда в инт . и не слышала о нем вообще. Как мы хотим быть при власти , а ты где раньше был ? Почему портфельчик не носил ?
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3 час.
Владимир Михальков
Ну евреи ну жиды!
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2 час.

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