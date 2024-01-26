Купленные очереди за Надеждина. О чем намекнул кандидат в Президенты РФ

И где же та шахта в которой клоун Борюсик накопал столько бабла? Еврей Бориска Надёжин решил пойти путём еврея Зеленского? Но Россия не хохлома и не Израиль!

ГД

Галина Дубровская

Знать его не знаю и всегда в инт . и не слышала о нем вообще. Как мы хотим быть при власти , а ты где раньше был ? Почему портфельчик не носил ?