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Валентина Матвиенко поздравила Касым-Жомарта Токаева с победой партии «Адилет» на выборах в Мажилис

Валентина Матвиенко поздравила Касым-Жомарта Токаева с победой партии «Адилет» на выборах в Мажилис

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила поздравление президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с победой партии «Адилет» на выборах в Мажилис Парламента Республики Казахстан.

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