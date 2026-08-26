Валентина Матвиенко поздравила Касым-Жомарта Токаева с победой партии «Адилет» на выборах в Мажилис

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила поздравление президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с победой партии «Адилет» на выборах в Мажилис Парламента Республики Казахстан.
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