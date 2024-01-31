Пенсионерам из Лианозова вручили памятные знаки

Глава управы района Лианозово Евгений Пюрвеев и глава муниципального округа Лианозово Марина Журкова вручили памятные знаки, приуроченные к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда, проживающим в Лианозове жителям блокадного Ленинграда.
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