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Мое ЛИАНОЗОВО

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Пенсионерам из Лианозова вручили памятные знаки

Глава управы района Лианозово Евгений Пюрвеев и глава муниципального округа Лианозово Марина Журкова вручили памятные знаки, приуроченные к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда, проживающим в Лианозове жителям блокадного Ленинграда.

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