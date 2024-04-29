Дженнифер Энистон выпустит мемуары про брак с Брэдом Питтом

Энистон готова рассказать всю правду о браке с Брэдом Питтом Известная американская актриса Дженнифер Энистон собирается выпустить мемуары, в которых подробно расскажет о своих отношениях с одним из самых желанных мужчин современности, Брэдом Питтом.