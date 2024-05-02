Reuters: украинским солдатам не хватает снарядов для обороны

По сравнению с началом спецоперации на Украине, когда количество выстреливаемых украинской артиллерией снарядов достигало 100 штук в день, в настоящее время у них недостаточно возможностей для такого расхода, поскольку им приходится ограничиваться 30 снарядами в день, что считается для ВСУ роскошью.
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