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Мировое обозрение

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Nvidia выпустила утилиту, которая превращает простаивающие ПК в домашней сети в микро-ЦОД для ИИ

Nvidia выпустила утилиту, которая превращает простаивающие ПК в домашней сети в микро-ЦОД для ИИ

Nvidia сделала неожиданный ход, представив бесплатную утилиту Personal AI Router (PAIR), которая способна превратить обычную домашнюю сеть в распределенный вычислительный кластер для задач искусственного интеллекта.

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