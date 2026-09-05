В МИД России указали на возможность США повлиять на удары по территории страны

В Министерстве иностранных дел России высказали мнение о том, что Соединённые Штаты могли бы повлиять на количество ударов Украины по территории России, сократив поставки вооружений Киеву.
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