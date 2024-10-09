Новая строка в квитанциях ЖКХ: владельцы квартир многоэтажек теперь платят больше! Юлия ЧелкановаС октября текущего года владельцы квартир в многоэтажных домах столкнутся с важными изменениями в сфере жилищно-коммунального обслуживания, которые могут значительно повлиять на их финансовые обязательства и понимание расходов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии