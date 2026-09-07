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"В России его все выигрывают, а в Азербайджане любят". Яна Рудковская рассказала, почему их с Плющенко сын сменил спортивное гражданство

"В России его все выигрывают, а в Азербайджане любят". Яна Рудковская рассказала, почему их с Плющенко сын сменил спортивное гражданство

Яна Рудковская рассказала, почему их с Евгением Плющенко 13-летний сын Александр, который занимается фигурным катанием, сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за Азербайджан.

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