"В России его все выигрывают, а в Азербайджане любят". Яна Рудковская рассказала, почему их с Плющенко сын сменил спортивное гражданство

Яна Рудковская рассказала, почему их с Евгением Плющенко 13-летний сын Александр, который занимается фигурным катанием, сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за Азербайджан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Слава Копейкин ср...
- 55-летняя Кристин...
- Слава Копейкин ср...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым