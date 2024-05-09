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Крамаренко о РПП: «Когда пишут комментарии, что ты не так выглядишь, ты начинаешь копаться в себе. Я пила слабительные по огромному количеству»

– Твоего кумира – Алину Кабаеву – часто упрекали в склонности к полноте. Случалось ли тебе слышать нечто подобное в свой адрес? – Конечно, очень часто.

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