Маскерано объяснил, почему Месси пропустил два последних матча «Интер Майами»

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано объяснил, почему капитан команды Лионель Месси пропустил две последних игры «цапель» — матч регулярного чемпионата MLS против «Хьюстон Динамо» (4:1) и первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ против «Кавальерс» (2:0).