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Маскерано объяснил, почему Месси пропустил два последних матча «Интер Майами»

Маскерано объяснил, почему Месси пропустил два последних матча «Интер Майами»

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано объяснил, почему капитан команды Лионель Месси пропустил две последних игры «цапель» — матч регулярного чемпионата MLS против «Хьюстон Динамо» (4:1) и первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ против «Кавальерс» (2:0).

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