«Это только в интернете», — Брежнева ответила на слова о ее предательстве родной страны

Вера Брежнева после финального отъезда из России была вынуждена не только изменить ритм жизни и осознать, что ее самые громкие минуты популярности отныне в прошлом, но и столкнуть с критикой граждан 2 стран: как России, так и Украины.
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