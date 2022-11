Чашка тонизирующего напитка, которой люди заменяют первый прием пищи, может нанести вред здоровью и ускорить процесс старения организма, сообщило РИА ФАН со ссылкой на комментарийдоктора медицинских наук, диетолога Лизы Московиц для издания Eat This, Not That.