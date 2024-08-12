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Калужские новости

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Городской голова Калуги поручил убрать из сквера Ленина лопухи

Городской голова Калуги поручил убрать из сквера Ленина лопухи

Свое утро городской голова начал с пешей прогулки по улице Театральной. Увиденное там состояние тротуаров его не сильно обрадовало, и он поручил немедленно навести порядок, заявив, что завтра проверитСвое утро городской голова начал с пешей прогулки по улице Театральной.

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