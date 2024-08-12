Городской голова Калуги поручил убрать из сквера Ленина лопухи

Свое утро городской голова начал с пешей прогулки по улице Театральной. Увиденное там состояние тротуаров его не сильно обрадовало, и он поручил немедленно навести порядок, заявив, что завтра проверитСвое утро городской голова начал с пешей прогулки по улице Театральной.