Городской голова Калуги поручил убрать из сквера Ленина лопухи

Свое утро городской голова начал с пешей прогулки по улице Театральной. Увиденное там состояние тротуаров его не сильно обрадовало, и он поручил немедленно навести порядок, заявив, что завтра проверитСвое утро городской голова начал с пешей прогулки по улице Театральной.
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