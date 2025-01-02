Водитель Tesla и исполнитель теракта в Новом Орлеане служили на одной базе

Водитель взорвавшегося автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэтью Ливельсбергер и сидевший за рулем внедорожника, протаранившего людей в Новом Орлеане, Шамсуддин Джаббар служили на одной военной базе.
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