В Москве покупатели премиального жилья стали больше интересоваться студиями

Спрос на рынке премиальных новостроек Москвы смещается в сторону студий и однокомнатных квартир. Это следует из данных компаний «Аеон Девелопмент» и «Метриум», с которыми ознакомились «Известия» 29 февраля.
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