Еврокомиссия предлагает снизить цену нефти для G7 до 45$

Европейская комиссия намерена в рамках новых санкций против России предложить снизить лимит стоимости российской нефти для стран G7 примерно до 45 долларов за баррель, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
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