Известный ученый XIX века с Тасмании обменивал останки аборигенов на научные регалии

Мортон Олпорт, который жил на Тасмании в середине XIX века и получил репутацию «ведущего ученого колонии», добился своего статуса, продавая останки аборигенов и тасманийских тигров тилацинов коллекционерам в Европу и требуя взамен научных наград.
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