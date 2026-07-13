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Новости Тамбова

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Тамбовчанин стал участником программы о Сергее Бодрове на "Российской студенческой весне"

Тамбовчанин стал участником программы о Сергее Бодрове на "Российской студенческой весне"

Студент 1 курса Тамбовского филиала Президентской академии Александр Казаков стал одним из ярких участников региональной программы в рамках Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна — 2026» (12+).

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