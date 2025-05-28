Правительство выделило 475 млн рублей Белгороду и Курску для медпомощи и жилья

Правительство России выделило 475 млн рублей Белгородской и Курской областям. Эти средства пойдут на оборудование для медицинских частей и помощь выпускникам детских домов, потерявшим жилье из-за обстрелов со стороны Украины.
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