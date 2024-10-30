Цыганочка с выходом

Если СССР не смог справиться с цыганами, то как это сможет сделать Россия? Остается, наверно, только бунт народа или еще есть надежда на решение проблемы?

Галина Чужая

А у нас в Хабаровске суд состоялся над цыганами, которые социализированы🤣🤣🤣🤣 Они что придумали-то!!! Не откажешь им в хитрости - они парня своего выучили на врача-гинеколога. А теперь у них на поток поставлено "рождение детей" в домашних условиях. Врач-цыган выдаёт справки о беременности, следит !! за течением беременности, а потом "принимает роды" дома. Потом цыганки бегут срочно получать материнский капитал, на который закупают дома и землю. Вот такой пердимонокль...