Ну помимо киртаджузов с азерами впридачу у нас своя музыка звучит все громче и настойчивее!Александр Картавых отмечает:Случайно сформулировал русскую национальную идею на следующие лет десять.
Цыганочка с выходом
Комментарии
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Taurus Zmei
Все призывы в пустоту...
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18 час.
igor kim
Если СССР не смог справиться с цыганами, то как это сможет сделать Россия? Остается, наверно, только бунт народа или еще есть надежда на решение проблемы?
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11 час.
Галина Чужая
А у нас в Хабаровске суд состоялся над цыганами, которые социализированы🤣🤣🤣🤣 Они что придумали-то!!! Не откажешь им в хитрости - они парня своего выучили на врача-гинеколога. А теперь у них на поток поставлено "рождение детей" в домашних условиях. Врач-цыган выдаёт справки о беременности, следит !! за течением беременности, а потом "принимает роды" дома. Потом цыганки бегут срочно получать материнский капитал, на который закупают дома и землю. Вот такой пердимонокль...
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1 час.
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