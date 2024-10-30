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Мы из Советского Союза

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Свежие комментарии

  • Галина Чужая
    А у нас в Хабаровске  суд состоялся над   цыганами, которые социализированы🤣🤣🤣🤣  Они что придумали-то!!! Не откаж...Цыганочка с выходом
  • Жанна Чешева (Баранова)
    Пожалуйста, и вам спасибо за отзывТерритория Героев...
  • Владимир Алтайцев
    Спасибо  за  тему.Территория Героев...

Цыганочка с выходом

Цыганочка с выходом

Ну помимо киртаджузов с азерами впридачу у нас своя музыка звучит все громче и настойчивее!Александр Картавых отмечает:Случайно сформулировал русскую национальную идею на следующие лет десять.

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Комментарии
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Taurus Zmei
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18 час.
igor kim
Если СССР не смог справиться с цыганами, то как это сможет сделать Россия? Остается, наверно, только бунт народа или еще есть надежда на решение проблемы?
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11 час.
Галина Чужая
А у нас в Хабаровске  суд состоялся над   цыганами, которые социализированы🤣🤣🤣🤣  Они что придумали-то!!! Не откажешь им в хитрости - они парня своего выучили на   врача-гинеколога. А теперь у них на поток поставлено  &quot;рождение детей&quot;  в домашних условиях. Врач-цыган выдаёт справки о беременности, следит !! за течением беременности, а потом &quot;принимает роды&quot; дома. Потом цыганки бегут срочно получать материнский капитал, на который закупают дома и землю.  Вот такой  пердимонокль...
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1 час.

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