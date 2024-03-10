Устал от перьев и активно «шифруется»? Киркоров перешел на камуфляж не просто так

В отечественном шоу-бизнесе ни дня не обходится без сюрпризов и неприятных поворотов. Не успела аудитория забыть поездки Филиппа Киркорова на Донбасс с «отмывательской миссией», как поп-король вновь подбросил повод поговорить о себе.
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