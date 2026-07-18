BTC IDEA Micro Bitcoin Futures (Jul 2026) CME:MBTN2026 ashiraf09 soon we going to see BTC retest then a rainfall will happen always proceed with confirmation and patience.
BTC IDEA
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BTC IDEA Micro Bitcoin Futures (Jul 2026) CME:MBTN2026 ashiraf09 soon we going to see BTC retest then a rainfall will happen always proceed with confirmation and patience.