В Британии началась стадия «принятия» итогов выборов в России

После нескольких дней полной истерики и форменной паранойи в британских так называемых средствах массовой информации по поводу голосования «под дулами автоматов» и под «всевидящим оком Путина» на президентских выборах в России начался, похоже, переход к признанию очевидного.
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