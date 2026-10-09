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Взятие 5 населенных пунктов, групповые удары и потери ВСУ: недельная сводка Минобороны РФ

Взятие 5 населенных пунктов, групповые удары и потери ВСУ: недельная сводка Минобороны РФ

Под российский контроль перешел еще один населенный пункт в зоне спецоперации. Накануне бойцы группировки "Север" взяли Кияницу в Сумской области, отчитались в Минобороны РФ в пятницу, 9 октября 2026 года.

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