Моя семья. Счас...
ГлавнаяБлогПравила сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Майя Majesty
    Ну этот думает, что если с яйцам то уже ХеРойКак изменились же...
  • Владимир Соколов
    и давно вам секс стал не нужен?Тайные желания со...
  • Karmadon
    Хлопчик, да ты просто, похоже, сексуально озабочен? Комплекс неполноценности, чи шо?Тайные желания со...

Женщины, которые едят

Женщины, которые едят

«Женщины хотят и колбасу, и рыбу, и всевозможные кисломолочные продукты.Губа не треснет? Это ж разориться можно» Из мужских возмущений на анонимном форуме «У некоторых женщин есть прикол такой, притворяться вечно накрашенной, причесанной, счастливой, не голодной, травоядной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх