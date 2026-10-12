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ВС России поразили логистический центр «Новая почта» под Николаевом

ВС России поразили логистический центр «Новая почта» под Николаевом

Вооруженные силы России поразили в Николаевской области логистический центр «Новая почта». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

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