Мэр Липецка растеряла медийную популярность

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг первых лиц столиц субъектов ЦФО за май 2024 года. В прошлом месяце мэр Липецка Евгения Уваркина не смогла повысить свою медийную популярность, и занимает 10 место (за месяц рейтинг градоначальницы упал на четыре пункта).