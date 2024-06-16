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Новости Липецка

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Мэр Липецка растеряла медийную популярность

Мэр Липецка растеряла медийную популярность

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг первых лиц столиц субъектов ЦФО за май 2024 года. В прошлом месяце мэр Липецка Евгения Уваркина не смогла повысить свою медийную популярность, и занимает 10 место (за месяц рейтинг градоначальницы упал на четыре пункта).

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