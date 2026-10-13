Посла Бельгии вызвали в МИД РФ из-за заявлений об угрозах со стороны России

В российское Министерство иностранных дел 13 октября был вызван посол Бельгии в России М. Жеребцофф. Об этом сообщили в дипломатическом ведомстве.
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