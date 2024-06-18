ВСУ с начала суток выпустили 16 снарядов по Донецку

ВСУ, по данным на утро вторника, 18 июня, с начала суток многократно обстреляли Донецк. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.