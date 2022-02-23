НХЛ подтвердила, что Маккиннон не будет наказан за удар судьи клюшкой. Лига считает, что он хотел задеть не лайнсмена, а соперника

НХЛ подтвердила, что Нэтан Маккиннон не будет наказан за удар судьи клюшкой. Лига опубликовала заявление, посвященное инциденту, произошедшему в матче регулярного чемпионата между «Колорадо» и «Бостоном» (1:5).