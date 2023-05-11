Суд постановил, что «Финикс» нарушил права своего нынешнего партнера по трансляциям, обанкротившейся телевизионной компании. Ранее «Санс» отказались от кабельного телевидения

«Финикс» не стал продлевать контракт с кабельным телевидением. В момент, когда заключенное в 2003 году соглашение с Bally Sports Arizona подошло к концу, руководство организации приняло решение отказаться от традиционного способа передачи информации.
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