Путин прокомментировал приглашение Украины на мероприятия по Освенциму

Президент России Владимир Путин выразил недоумение по поводу приглашения на годовщину освобождения Освенцима людей, которые считают Степана Бандеру своим национальным героем и поддерживают бывших солдат СС.
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