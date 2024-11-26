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Закон и Порядок

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В «Ельцин-центре» выступит правнучка Хрущёва — русофобка, мечтающая судить В. Путина

В «Ельцин-центре» выступит правнучка Хрущёва — русофобка, мечтающая судить В. Путина

Юрий Кот   В «Ельцин-центре», как известно, гости под стать: на этот раз выступит правнучка генсека Никиты Хрущёва, мечтающая расчленить Россию и судить президента Владимира Путина.

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Комментарии
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Светлана Журавлева
В крысятник посадить эту потомственную тварь !!!!!
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14 час.
нина сафронова
🤝
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13 час.
Владимир
Когда уже закроют этот гадюшник?
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10 час.

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