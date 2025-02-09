Царьград ФОТО: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на днях заявил, что нужно депортировать из России мигрантов, у которых есть наркозависимость или опасные для общества заболевания.
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